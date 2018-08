Installatsioonid valgustavad unetuile öist vanalinna

Efektsete installatsioonidega tahetakse augustiöö muuta hubaseks, eri moodi on valgustatud lavad ja tulega isegi tantsitakse. Tänavafestivali kunstilise poole eest vastutava Barbara Lehtna sõnutsi sütivad sel õhtul Pärnu vanalinnas tuled metafoorseski mõttes: iga esineja ja üles­astuja on siin kui ere täht või väike tuluke.

Mõeldud on nii noorele pidutsejale kui perega tulijale. Kuhugi pole kadunud rahva vanad lemmikud unetute pidžaamajooks, tangokohvik ja kributurg ehk laste täiturg, ent on palju põnevat uutki. Näiteks on tehtud üleskutse küllusliku huumorisoonega loomingulistele rohe-nobenäppudele, kelle kätetööna sünnivad Kuninga tänaval kunagise Riia värava vahimaja õuel muinasjuttudest ajendatud miniaiad.