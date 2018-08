Kodeiinisõltlane: lähen apteeki ja saan alati juurde

Kummalisel kombel on Eestis see mõnuaine täiesti legaalsel viisil kättesaadav, seda saab osta käsimüügiravimina apteegist. Kodeiinisõltlasele on apteek justkui narkolabor või kommipood, kust käsimüügist ostetud alusravimist hiljem sõltuvust tekitavat kodeiini sünteesitakse.

«Lähed apteeki ja ostad lähteaine, mis maksab kolm eurot. Kuskil tunni pärast oledki paugu all,» kõneles Taavi. Mees leiab, et tegu on salajase probleemiga, ja tal on mitu sellist tuttavat, kes regulaarselt apteegis noosi järel käivad. Tallinnas elav 28-aastane Margo (nimi muudetud) tarvitas kodeiini viis aastat. Praegu on ta sellest puhas olnud neli kuud ja leiab, et elu on nüüd mitu korda parem.