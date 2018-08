Pärnus valmis proovipartii poolautomaatrelvi

“Tulirelv on lihtne rauast tööriist,” rääkis ettevõtte juhataja Priit Paulus põhjustest, mis firmat tegutsema ajendas. “Mulle käis üle mõistuse, mis ajab nende hinnad nii kõrgele.” Relvadega on mees sina peal ja tunneb nende hingeelu läbi ja ­lõhki: tegemist on lasketiirupidaja ja kunagise kaitseväelasega.

Sestap arutaski Paulus teemat ülejäänud asjatundjatega ja leidis, et peab olema võimalik kokku panna relv niivõrd kvaliteetsetest juppidest, et see esimese kuuga ei lagune, kuid mahub mõistlikku hinnaklassi.

Mõeldud, tehtud. Proovipartii valmistamine läkski lahti. Töö käigus muutus siiski algne eesmärk: kui esmalt plaaniti panna kokku lühikese rauaga poolautomaatne vintpüss, mis maksaks alla 1000 euro, siis hiljem nähti vajadust täpsema relva järele.

“Läksime selle peale, et me ei hakanud lühikese rauaga relvi tegema, võtsime veidi pikemad rauad, mis sobivad võistlemiseks paremini ja hind natuke tõusis,” tõdes Paulus. “Lihtsa ja lühikese rauaga mudeli hinna peak­sime saama ikkagi alla 1000 euro.”