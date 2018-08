Mees metsast lõi Kaspar Taimsoo maailmarekordi

Veel imekspandavam on, et üle võlli kiikumises hakkas ta võistlema aasta eest, mullu suvel, ja alustas Eesti rekordi purustamisega, kui kiikus üle võlli 7,13 meetri pikkuste aiste vahel.

Maailmarekord kuulus 2015. aastast Eesti ühele paremale sõudjale Kaspar Taimsoole, kes oli üle võlli kiikunud 7,15meetriste aiste vahel. See saavutus kanti Guinnessi raamatusse ja on seal praegugi. Ent Eesti rekordiks seda ei loetud, kuna polnud sooritatud võistlustingimustes.

Tegeva profisportlasena olla Taimsoo pärast rekordi püstitamist öelnud, et spetsiaalse treeninguta keegi tema saavutust üle ei löö, või kui lööbki, siis on see keegi “mees metsast”. Nüüdseks on Saarpere selle tulemuse üle kiikunud 18 sentimeetriga.