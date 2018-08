Galerii: kaitseväe orkester andis juubelile pühendatud kontserdi

Kaitseväe orkester on toetuse väejuhatuse allüksus, mille ülesandeks on musitseerida kõigil riiklikel ja sõjaväelistel tseremooniatel. Orkestri repertuaaris on vigurmarsiprogramm, mitu kontserdiprogrammi süvamuusikast ja kergematestki helitöödest. Peale 40 professionaalse sõjaväemuusiku mängivad orkestris muusikalise ettevalmistuse saanud ajateenijadki.