Tammiste saab jõulukingiks uue toidupoe

“Tammiste Konsum on praeguste plaanide kohaselt valmimas jõulukuul,” rääkis Coop Eesti keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido. Poe müügiala jääb ligemale 750 ruutmeetri kanti. Väikese Tammiste poe omanik Ruth Kiisk klientide kadumise pärast ei muretse. “Meie oleme siin majade vahel ning nende elanike jaoks on uus pood kaugel, ega kolme asja pärast sinna ei viitsita minna,” rääkis Kiisk positiivsel toonil. Mitmedki kliendid on uurinud, ega ometi nad oma poekest uue tuleku tõttu ei sulge, kuid seda kartust ei ole. “Eks aeg näitab, mis saab. Kuid muret see ei tekita, sest praegugi teeb Tammiste rahvas oma suuremad ostud linnast,” seletas poepidaja.