Põud napsab loodetud viljasaagist vähemalt kolmandiku

Kablis lõpetas OÜ Helgi ja Pojad eile kaera koristamise ja pereettevõtte tegevjuht Mihkel Vainula tõdes, et läinud suvega võrreldes on saagikadu vähemalt kolmandik. Üks põld andis külvajale vastu keskmiselt kolm, teine napilt neli tonni hektarilt. Kaera järel olid Liivi lahe rannikul kombaini ootel varase odra põllud, mille põuakahjustus on kaera omast silmaga hinnates väiksem.