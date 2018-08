Pärnu-Jaagupi päästjad osalevad rahvusvahelisel tuletõrjespordi võistlusel

Kahel päeval näeb tihedat heitlust neljal alal: tuletõrjevahenditega 100 meetri takistusriba läbimises, konksredeliga torniharjutuses, meeskondlikus tuletõrjevahenditega 4x100 meetri teatejooksus ja meeskondlikus mootorpumbaga lahinghargnemises. Kuigi kõik alad on välja kujunenud praktilistest tuletõrje- ja päästetöödest, on tegemist reeglitega spordialaga, mida maailmas harrastatakse väga kõrgel tasemel.

Balti matš on ühtlasi Baltimaade päästejuhtide mitteametlik suvine kokkusaamise paik. Külalistena osalevad Valgevene, Poola ja Tšehhi delegatsioon ja võistlused avab Läti peaminister Māris Kučinskis. Eesti esindust juhib päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Pärnumaalt on kohal Pärnu-Jaagupi komando pealik Margo Tammepõld ja sama komando liikmed Rando Rannamees, kes võistleb noorimas vanuseklassis, ja Lembit Plaks.

“Hommikul oli 100 meetri takistusriba läbimine. Pärnumaa mehed seal küll ei hiilanud, kuid Eesti koondisele tuli kolm medalit: kuld, hõbe ja pronks, vastavalt meeste-, tüdrukute ja noormeeste klassis,” teatas Tammepõld, kes on Eesti koondise treenergi.

“Nüüd toimus mootorpumbavõistlus, kus mehed tegid harjutuse ära ja saavutasid teise koha. Praegu võistlevad noormehed ja pärast seda on tüdrukute kord, neid tulemusi me veel ei tea,” lisas Tammepõld. Täna rohkem alasid plaanis ei ole, kuid homme hommikul jätkatakse esmalt konksredeliga ronimisega õppetorni ja pärast lõunat 4x100 meetri teatejooksuga. Siis selguvad üldvõitjadki.

Peadirektor Tammearu andmeil on Eestis tuletõrjesporti harrastatud üle 80 aasta ja praegu tegeleb sellega aktiivselt ligemale 100 inimest. „Tuletõrjesport ei pea olema ainult saavutussport, vaid spordiala, mis tagab hea füüsilise vormi, annab oskusi ja kogemusi päästetööks. Samuti on see ala, mille abil saab iga päästeorganisatsioon kasvatada noorsportlastest järelkasvu päästjatele,“ kõneles ta.