Klubivuti hinnatuimad trofeed jõuavad mõneks tunniks Pärnu

Kui siiani on eestlastest neid karikaid ilmselt kõige lähemalt näinud Londoni Arsenalis mänginud Mart Poom ja FC Liverpooli värve kaitsev Ragnar Klavan, siis ülehomme pääseb nendega tutvuma iga soovija.

Allase kinnitusel on karikad käegakatsutavas kauguses, kuid turvanõuete tõttu neid pihku võtta ega pea kohale tõsta siiski ei saa. “See jäägu nendele, kes selle õiguse on välja teeninud,” arvas Allas, kelle jutu järgi on karikate ringreisi ajal seda korduvalt palutud. Küll tohib trofeede kõrval pilti teha.