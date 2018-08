Ironmani, kus tuleb 3,8 kilomeetrit ujuda, 180 kilomeetrit ratast sõita ja 42 kilomeetrit joosta, on ajaga alla üheksa tunni läbinud ainult 15 eestlast. Tänavusel Ironmani triat­lonil oli Jeret, kes selliseks hulluseks ainult aasta (sic!) valmistus, eestlastest neljas. Tasub mainida, et kaks esimest neist on profid. Oma eaklassis tuli pärnakas teiseks. Kokkuvõttes 27. koht 1200 osaleja hulgas.