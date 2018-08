Liina Laasma ei saanud EMil oda lendama ja lõpetas võistluse nulliga

"Kuidagi need sammud ei klappinud täna siin. Tegin üheksa sammu rütmi seitsme sammu rütmi ajal, sest proovikatsed näitasid, et seitsme sammu rütm siia ei sobinud mitte kuidagi ja see ilmselt lõi mul natuke asjad segamini. Kuna ei ole ju sel aastal stabiilselt kõiki asju teha saanud, siis juhtuski see kõige mustem stsenaarium, mis juhtuda võib. Alla 55 ei ole vahet, mis koht on," ütles Laasma võistluse järel ERRile antud intervjuus.