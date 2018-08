Taksosse ununeb isegi aluspesu

Elektritakso esindaja Karl Haava sõnutsi võib üheks kentsakamaks leiuks pidada aluspesu, mille üks sohvritest autost avastas. “Talvel unustatakse hulgakaupa mütse ja kindaid, tee või oma kaltsukas,” lausus Haava. See, kas ese jõuab tagasi omaniku valdusse, sõltub peamiselt selle väärtusest ja vajalikkusest. Haava andmeil tullakse üle poolele telefonidele järele. “Vanematele mudelitele aga järele ei tulda,” tõdes ta.

Osa kliente jätab taksojuhile vabatahtlikult oma ID-kaardi – pandiks, kui arve jääb tasumata, ja tavaliselt isikut tõendav dokument ikka lunastatakse. “Aga prillid, vihmavarjud, võtmed ja muu träni jääb üldjuhul meie kätte,” avaldas Haava. Leitud esemeid hoiustab Elektritakso kuni kaks aastat, misjärel need lähevad purustamisele ja utiliseerimisele. “Dokumentidest teavitame üldjuhul politseid,” täpsustas ta.

GoTakso esindaja Iti Sipelgas märkis samuti, et taksosse unustatakse asju tihti. “Vahetuse jooksul mõni ese ikka ununeb,” lausus ta. Tavaliselt märkavat klient kadumist ruttu, kuid on asju, millele siiani pole järele tuldud. “Teavitame dispetšerit ja kolleege, kuna klient võib märgates kohe seda otsima hakata,” selgitas Sipelgas. Kuna klient ei pruugi mäletada, millise taksoga ta sõitis, küsib ta sageli infot just dispetšeri käest.