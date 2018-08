Rääma sõudebaasis algab uue keskuse ehitus  

Haruldased paadid disainivad interjööri

Järgmisel aastal 135. sünnipäeva tähistava Pärnu sõudeklubi vanemad ja haruldasemad paadid ei jää tulevikus kuuri alla seisma, vaid paigutatakse uude hoonesse lae alla.

Sõudeklubi paadikogu vanim eksemplar on Pärnus käsitööna valminud ühepaat, mis ehitatud mäletades Mihkel Leppikut.

Märgiline sõiduvahend on samuti Roman Lutoškini ja Priit Tasase kahepaat, millega mehed said 1992. aastal Barcelona olümpiamängudel neljanda koha, esindades taasiseseisvunud Eestit esimest korda.