Galerii: Jaansoni rajal jagati liiklejatele kiivreid

Jaansoni rajal tõukerattaga sõitnud Gregor Reimets lausus, et luges kampaaniast ja tuli uudistama. Küsimusele, miks ta kiivrit ei kanna vastas ta: „Kiiver on kodus ja pael on katki,” lisades, et muidu on kiivrit plaanis kandma hakata küll.

Eesti laskesuusakoondise liige Martin Remmelg, kes samuti kiivri kandmist propageerib, kõneles, et tema kannab peakaitset rattaga või rullsuuskadega sõites alati. Kuna suusatajad teevad suvel rullsuuskadel palju trenni, on kiiver tema sõnutsi selle juures kindel varustuse osa.

Politsei- ja piirivalveameti esindaja Kaisa Kukk märkis, et seaduse järgi on kiivri kandmine kohustuslik kuni 16aastastele. Aktsiooni suhtub ta positiivselt. „Ennetustöö on väga oluline, et hoida ära raskemaid tagajärgi.” Tema järgi oli eelmisel aastal 112 jalgrattaõnnetust, sel aastal on neid juba olnud 138. „Tahaksime, et inimesed ise võtaksid vastutuse ja hooliksid rohkem oma tervisest,” ütles Kukk.