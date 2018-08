Pärnumaal otsib tööd 2000 inimest

Näiteks sama aasta jaanuari seisuga oli maakonnas end töötuna arvele võtnud 2350 inimest, kellest 1322 elas Pärnu linnas. Praegu on töötuid pärnakaid napilt üle 1000. Möödunud kuul oli Pärnumaal töötuid 1989.

Sel kuul möödub Eesti taasiseseisvumisest 27 aastat ja selle ajaga on tööturulgi toimunud palju muutusi.

Alates 2001. aastast on registreeritud töötute arv olnud kõige madalam 2006. aasta oktoobris, mil see jäi alla 12 000. Kõige kõrgem oli töötute arv 2010. aasta märtsis, kui see oli üle 95 000.