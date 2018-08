Kristjan Järvi: nagu purskav vulkaan dirigendipuldis

Ühes intervjuus tõi maestro esile: “Olla šeff tähendab omada visioone, nende transponeerimist, hea meeskonna moodustamist. Seetõttu olengi ma hea meelega boss. Ja kuna ma olen ülemus, siis töötan kogu energiaga, sest soovin näha edasiminekut”. Sama moto all tegutseb eestlane Gstaadi festivaliorkestri ja New Yorker Absolute Ensemble’iga.

Oleks patt jätta mainimata, et Kristjan Järvi on külalisdirigendina juhtinud maailma tipporkestreid nii Londonis, Pariisis kui Berliinis.

Orkester tähistab tänavu 10. juubeliaastat: “See tähendab, et me pole enam noorte orkester, kuid oleme ikkagi veel noored. Muusikud on 22–45 aasta vanused,” toob dirigent esile. Ta räägib, et orkestrandid oskavad esitada paljusid teoseid nootideta, nagu näiteks Igor Stravinski (1882-1971) avamäng balletile "Tulilind" või Sibeliuse (1865-1957) "Toonela luik".