Fideofest näitab filme otse tänaval

Osa modelle on tegevuskunst­nikud, kes hiljem etteasteidki teevad.

Algav Pärnu Fideofest, mida veavad eest Al Paldrok ja Taje Tross, teeb teist aastat koostööd Soria filmifestivaliga, mille direktor Javier Muñiz on lubanud isegi Pärnusse kohale sõita, et filme pärnakaile tutvustada. Muu hulgas esilinastub siin New Yorgis elava fotokunstniku Mara Catalani film “Chicken skin”.