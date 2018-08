Arst kirjutas tervisetõendisse patsiendi musta mineviku

Tõendit läheb selle loo peategelasel vaja alarmsõiduki juhi loa taotlemiseks, sest kunagine vang tahab asuda tööle kiirabiauto juhina. Pilt on illustratiivne.

Kunagine vang imestab, miks on tema tervisetõendil kirjas asjaolu, et ta on varasemalt viibinud kinnipidamisasutuses. Andmekaitseinspektsiooni hinnangul sellist infot tõepoolest arst tõendile kirjutada ei tohiks.