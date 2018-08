Suši magustoidu või hoopis salati kujul

Pärnu Ahoy sušibaari sušimeister Ruth Reiu räägib, et jaapanipärast toitu valmistada ei ­olegi nii keeruline, kui tundub. Kodus tehes on oluline keeta suširiis vastavalt õpetussõnadele pakendil, unustamata riisiäädikat. See võrratu komponent muudab riisi kleepuvaks ja hiljem hoiab rullitud suši koos.