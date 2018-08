Peakokk: Liha pead praadima nii, nagu katsud naist

Köök on askeldamist täis: ettekandjad teevad viimaseid ettevalmistusi ja tutvustavad üksteisele lauaplaane. Pottide-pannide kõrval teeb ahi põrgukuuma. Tapvalt palav on. Juba seepärast tekib kokkade vastu austus. Parasjagu teeb vanemkokk Sören Mäesalu punase veini kastet. “Oleme kolm päeva veisekonte keetnud. Nüüd on ta punane, oleme­ lisanud puljongi. Kaste ­läheb veisele peale,” selgitab ta. Segan kastet ja Mäesalu ütleb, et mul on annet.