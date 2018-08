Galerii: Soomaale kerkis soohotell

Suvekooli rajaja, Eesti kunstiakadeemia (EKA) sisearhitektuuri osakonna professori Hannes Praksi sõnul võib juba kolmandat aastat toimunud ettevõtmise lugeda õnnestunuks. “Kuna viies aastaaeg ja soised olud loovad siin Soomaal erilisi asjaolusid, siis selle ümber meie projektid keerlevad. Õpime seda kanti tundma, ja näeme, mis on selle vajadused,” märkis ta. Lisades, et soohotelli puhulgi on igati arvestatud piirkonna iseärasustega. Ehitis asub jõest kõigest 10-15 meetri kaugusel. Praksi ütlust mööda on aga hotell piisavalt kõrge, et üleujutuste ajal saab selle ülemistelt korrustelt rahulikult vaadet nautida.