Kilingi-Nõmmes vajus laps läbi pinnase

Töid teostav Wesico Project OÜ juhatuse liige Anti Mölter ei kommenteerinud, kas see konkreetne ala oli algselt vastavalt märgistatud. Küll aga tõdes, et piirded puudusid ja tänaseks on need sinna paigaldatud. “Tavaliselt on taolised alad hoiatavate siltidega piiratud. Ei vastuta selle eest kui on vandaalitsetud,” ütles ta. Ta avaldas, et on igati taunitav, et lapsed sellise koha peal üldse mängivad.