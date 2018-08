Augustiunetuse korraldaja: külastajate arv näitab, et sellist sündmust on vaja

“20 000 külastajat oli kindlasti,” ütles ürituse peakorraldaja Gea Kammer. Ta oli oma hinnangus üsna kindel, kuna varasematel aastatel on loenduse tulemusi kontrollitud mobiilpositsioneeringu abil ja andmed on enam-vähem klappinud.

“Kui sa näed, kuidas põõsaste vahel kleidikestega daamid tõmbavad endale siidpidžaamasid selga ja on seejuures hästi elevil ja naudivad seda, siis järelikult on pärnakatele sellist üritust vaja,” märkis Kammer, kellele avaldas sügavat muljet külastajate suhtumine teineteisesse. “On väga armas näha, et inimesed on meeldivad ja sõbralikud.”