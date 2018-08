Maailmakoristuse kaardile prügi märkimiseks on jäänud nädal

“Me sooviksime, et inimesed üle Eesti, ka Pärnumaal, aitaksid suuremad illegaalsed prügihunnikud metsades ja rannikutel ära kaardistada,” ütles Maailmakoristuspäeva projekti kommunikatsioonijuht Eger Karuse.

Pärnumaal on maailmakoristuse projektile toetust avaldanud kõik omavalitsused: vallad korraldavad nii kokku korjatud prügi äraveo kui ka ladustamise jäätmejaamadesse.

Häädemeestel käivad läbirääkimised külaseltside, koolide ja lasteaedadega ning õppeasutustes korraldatakse ka õpitubasid ja loneguid. Lisaks löövad kaasa noored Taanist, Islandilt ja Fääri saartelt, kes on just sel ajal projekti “Plastik meres” tõttu külas Häädemeeste keskkoolil. “Maailmakoristuspäev sobitub suurepäraselt meie plaanidega ja seega kaasame ka neid noori,” lausus Kallas-Maddison.

Lääneranna vald toetab omavalitsuse avalike suhete spetsialisti Kristina Kuke sõnutsi prügi äraviimisel ning samuti võib prügi kogumiseks kasutada valla prügikaste. “Maailmakoristuspäev on väga hea ettevõtmine ning aitab muuta meid ümbritsevat keskkonda puhtamaks ja kaunimaks,” ütles Kukk. “Lisaks loodame, et teadvustades seda, kui suur on ettevõetav koristustöö, jätab nii mõnigi prügi metsa viimata ning kasutab jäätmete utiliseerimiseks selleks ettenähtud prügikonteinereid ja jäätmejaamu.”