Nautisin Pärnut natuke aega. Parim linn – no millest me räägime! Puhatud on küll ­juba. Eelmine nädal tegin juba trennigi, aga rõhk on ikka taastumisel. Ootan huviga järgmist sõitu. Kui neid tuleb ainult üks, siis ilmselt tuleb minna Lõuna-Eestissse või Hispaaniasse. Esimene saab olema neljapäevane Arctic Race Norras, polaarjoone juures. Pärast seda on plaanis üks väiksem kahenädalane velotuur Prantsusmaal. Aga see pole veel kinnitatud, sõltub, kas klubi saab mulle sobivad lennupiletid.