Kontserdimajas mängisid noored tiigrid, ületades seni kuuldut

Ammu on teada, et parim ja üldjuhul tõde sisaldav reklaam on see, mis levib suust suhu – seda võib usaldada. Liikusid lood ja laulud sellest, et üks tänavustest Londoni Promenaadide kontsertidest on Eesti (Pärnu) Festivaliorkestri (EFO) teha. Tean Paavo Järvi kohta oma valdkonna maailma tipptegijate seas, kuid EFO viimine Royal Albert Halli tundus uskumatuna.