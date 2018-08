Näiteks: Hiinas toimunud maa­ilmameistrivõistlused vehklemises, ­kuhu Eesti epeenaiskond läks liidrina kaitsma mullu võidetud meistritiitlit. Jäädi hoopis kuuendaks. Olen imestanud eriti meie epeenaiskonna puhul, kuidas treenerid suudavad sportlased viia rahvusvahelisele tipptasemele, ent nood ei oska end häälestada võistkonnavõistluseks. Nime poolest on naiskond, kuid tegelikult võistlevad neli eraldi sportlast koos treeneriga. Paralleel riigi pidamisega võiks olla selles, et kuigi meil on siin eeliseid, näiteks väiksus, oskame negativistliku poliitika ja vennatapuideoloogiaga edumaa maha mängida suures poliitikas.