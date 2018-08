Kihnu kaunitar kaotas pea

Kihnu kaunitar, sihvakas valge tuletorn seisab Pitkänä neemel tellingute vahel. Turismimagnetit piirab 1. augustist aed, mille sees askeldavad töömehed. Poolteisetonnine kuppel on laternaga õuele tõstetud, ent renoveerimise järel, veel selle aasta sees, püstitatakse need kraanaga lige­male 30 meetri kõrgusele tagasi. Veeteede amet on ajutiselt peatanud registris Kihnu tuletorni kui navigatsioonimärgi toimimise.