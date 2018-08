Rahvapärane nimetus metspiuksuja viitab metskiuri küllaltki vaiksele laulule ja kutsehüüdudele, mis ülejäänud kevadlindude repertuaari sekka ära kaob. See on üks põhjustest, miks enamik inimesi pole sellest linnust midagi kuulnud. Veel vähem leidub neid, kes teda näinud. Seda hoolimata tõigast, et tegu Eestis arvuka laululinnuga. Heal aastal arvatakse meil pesitsevat suisa 700 000 paari metskiure.