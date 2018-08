Galerii: Seljametsa mändide all vormusid skulptuurid

Kasutatud on eri pinnafaktuure: nii looduslikult rohmakaid, raiutud ja täksitud kui läikima lihvitud, poleeritud kive, mille kaunis muster esile tõuseb. Peale kiviaja ammutasid skulptorid inspiratsiooni sellestki, et Eesti Vabariik tähistab tänavu 100 aasta juubelit. Nii püüdsid kujurid oma teostes väljendada sedagi, mida nemad Eestis olles tajuvad ja tunnevad.

Nii leidis Vitali Gnatjuk, et Eestis armastatakse ja hoitakse loodust. Seepärast sümboliseerib tema kivist „Võluõis“ igavest ilu ja harmoonia otsingut. Ukrainlanna Natalia Leykina on lähtunud täpselt vastupidisest: tema „Invasioon“ tähistab seda, kuidas inimene oma geomeetriliste vormidega tungib loodusesse, aga loodus omakorda inimeste maailma, muutes-täiendades seda.

Ingrid Struenze „Sinilind“ viitab headusele, mida saame tunda just seal, kus parasjagu oleme. Veronika Ovchinina „Elu algus“ stiliseerib emalikku hoolitsust ja sidet ema ja lapse vahel, kes teineteise vastu liibudes teokarbist välja tulevad.

Paul Uibopuu teoses „Armastuse leek kivisüdames“ on armastav süda kui majakas, mille valguskiired paistavad kaugele. Andrei Belevi „Läte“ kujutab kivi ja vee nagu mehe ja naise igavest vastasseisu, nende kohtumisel tekib aga elu allikas. Poolaka Łukasz Piaskowski „Imekala“ väljendab aga igavikulist liikumise dünaamikat – see on kala, millist pole enne nähtud.