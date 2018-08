Galerii: Johanna Mudist avas kunstnike majas näituse

”Need maalid on olnud ootel, tuksudes pidevalt kusagil kuklasagaras. Olen oodanud õiget aega, kohta, inspiratsiooni või tunnet. Mõnda maali olen proovinud teostada aastaid, mõnda kujundit olen maalinud mitu korda, kuid siiski jäänud rahulolematuks ja jätnud need ootama oma aega,“ rääkis Mudist.

Näitusel on maalidega dialoogis miniatuursed tikutopsi mõõtu joonistused. Need jutustavad koomiliselt inimese elu poeesiast ja traagikast, balansseerides argise ja fantaasia vahemail. Osa eksponeeritud joonistusi on võtnud edasiarendusena maalide kuju, osa mitte. Mõnest neist saab tulevikus maal, mõnest ei saa kunagi. Nad peavad edasi ootama.