Enn Raadik: Viletsam pool Via Balticast

Via Baltica ja Rail Baltic on kuumad teemad. Raudtee europrojekt liigub paljude inimeste eri arusaamadest hoolimata kindlalt oma rada. Tundub, et see rong on läinud ja sellega tuleb leppida. Erinevalt Rail Balticust saame peamiselt riigieelarvest rahastatavat Via Balticat arendada oma ideede ja vajaduste järgi.