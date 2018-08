Rahvarohkuse vili: päästeameti reidid, sajad politseinikud linnas

Eelmised festivalid on baaridele hea kooli andnud. “Kui kõige esimese Weekend Festivali ajal ei osanud midagi oodata ja tuli valmis olla kõigeks, siis nüüd on tunne, nagu oleks see nädalavahetus käe sees: kõik on paigas, enam pabinat teadmatuse ees ei ole,” sõnas kohviku-baari Üks Buss juhataja Eleri Kurvet. Tema sõnutsi on eeloleval nädalavahetusel baaris tööl nn raskekahurvägi ehk kiire ja kvaliteetne lisatööjõud, et vältida järjekordade tekkimist.