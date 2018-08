Suvelavastus eestlase taluõuest

Ärevalt sädistavad pääsukesed teevad Kurgja vesiveski õuel nii madalaid ja hoogsaid tiire, et ühe sabaotsast langev valge plätakas kukub Lauri Kingi peast napilt mööda. Natuke on sellest kahjugi, kuna otsetabamusega oleks näitlejale kaela sadanud hea võimalus see suvelavastuse „Midagi on viltu“ sisus ära kasutada. Sest Kink ehk Isa lennutab samal ajal sajatades üle vaatajate pea kartulijunne, valades endasse kogunenud viha saatuse rikutud elu ja tervise pärast vareste peale, kes tema kodurahu kraaksatustega rikuvad.