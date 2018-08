Pärnumaal teist korda toimuvale rahvusvahelise keskkonna­alase haridus- ja teadusprogrammi Globe kokkusaamisele tulnud õpilastegrupist kostis arvamus, et tiigi vesi meenutab hernesuppi. Juhendaja soovitusel viskusid kaks laagris osalenud poissi sil­lale kõhuli, et tiigist pudeliga vett võtta ja see hiljem laborisse toimetada.