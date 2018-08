Video: Are neiu Laura-Ly avas Future-laval Weekendi

Nii Laura-Lyle kui DJ Cityflashile ehk Meelis Eskolale oli tegu esimese korraga Eestis Weekendil esineda. „Väga äge oli. Kuna öeldi, et väravad tehakse hiljem lahti, mõtlesin, et äkki keegi ei jõuagi siia, aga tegelikult jõudis päris palju inimesi lava ette," rääkis Laura-Ly. Eskola ütles, et rahvas elas kaasa ja elamus oli vägev.

Seda, et neiu nii suurele lavale jõuab, ei osanud Laura-Ly enda sõnutsi veel eelmisel aastal oodatagi. Ta lisas, et alles möödunud aastal tehti sõpradega nalja, et peaks proovima, kuigi arvati, et lootust sinna tegelikult saada palju pole. Kui aga lõpuks tuli vastus, et esinemine on soolas, olid emotsioonid Laura-Ly jutu järgi laes.