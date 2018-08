Tahkuranna kurgipidu algab Pätsi sünnikohast

Tänavune festival on Pärnumaa maitsete aasta projektijuhi Kadi Elmeste sõnade kohaselt suunatud kohalikele maitsetele ja Eesti-Läti koostööprojektile “Liivimaa maitsed”, kuid kurgi kõrval on endiselt pakkuda kala ja käsitöödki.

Avatud on fotonäitus “Kurk, kala, käsitöö Tahkurannas läbi aegade” ja “EV 100” egiidi all koostatud Liiviranna rahva käsitöönäitus. Korraldajad on mõelnud lastelegi: nemad saavad näiteks hüpata batuudil ja puhuda hiigelmulle.