Hiidpesa meisterdasid teadlase arvates vapsikud

Tartese sõnade kohaselt on selline pesa vapsikute (Vespa crabro) ehk meie suurimate herilaste meistriteos.

Herilased segavad puidukiud oma süljega ja kleebivad selle siis paberilaadse massina kokku. Eri kohast kogutud kiud on ise värvi ja nii moodustubki vöödiline pesa.

“Kui suvi on soodne, võib vapsikute pesas elavate isendite arvukus tõusta mitmesajani. Ja mida rohkem on pesas töölisi, seda suuremaks see ehitatakse,” märkis Tartes.