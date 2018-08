Iga viies plaanib lähiajal töökohta vahetada

“Töökohavahetusele avaldavad enim mõju ebahuvitav töö, kehvad suhted kolleegidega ning rahulolematus juhtimis­kvaliteediga,” ütles tööportaali CV Keskus Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. “Kui töötaja on rahulolematu, on konkureerivatel tööandjatel teda ka lihtsam enda juurde meelitada. Peaaegu iga teist töötajat on lähiajal kutsutud tööle kandideerima, mis tähendab, et olemasolevate töötajate lojaalsetena hoidmisele tuleb pöörata rohkem tähelepanu kui kunagi varem.“

Samal ajal on mullusega võrreldes pisut langenud tööturul osalejate aktiivsus: kui möödunud aastal ei olnud töökoha vahetamisest üldse huvitatud 28 protsenti vastanutest, siis tänavu pea kolmandik. Enamgi, uuringu tulemustest saab järeldada, et oma tööandjatele lojaalsete töötajate hulk on aastaga veidi kasvanud. Seda on võib-olla mõjutanud tööandjate panustamine töötajate heaolusse ja organisatsiooniga seotuse suurendamisse, samuti palkade kasv. “Oma tööandjale lojaalsemad on need töötajad, kes on rahul tööalaste arengu- ja karjäärivõimalustega organisatsiooni sees, samuti lisatasude teenimis­võimalusega,” kommenteeris Auväärt.