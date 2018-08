Võiks ju arvata, et üheksast tunnist tantsumuusikast üheks õhtuks piisab, kuid Weekend Festivali korraldajate arvates vajavad pidulised lisa. Kui suurel laval lõpetasid rootslastest Axwell & Ingrosso kella ühe paiku öösel, algas samal ajal WKND laval võimas järelpidu. Selleks puhuks on korraldustiim kohale kutsunud kahurväe ehk juba kolm tundi varem esinenud Alan Walkeri. Noorele Norra plaadikeerutajale järgnesid The Second Level, Nix & Jonny ja ALEX WAVE.