Politsei hoiatab Weekendil osalejaid libataksode eest

Politsei soovitab vältida niisuguste kirjadega autosid, nagu on näha artikli fotol. Lääne prefektuuri teatel ei ole need taksod ega korrektsed sõidujagajad, neil ei ole taksomeetrit ega teenindajakaarti. See, millist hinda sõitjailt küsitakse, sõltub puhtalt juhi suvast ja mingeid garantiisid pole.