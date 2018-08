Väljapressimisega pärnakaks!

Juulis kasvas Pärnu elanike arv 175 võrra. Linnavalitsusele pakub see kindlasti rõõmu. Samal ajal võib ju öelda, et need inimesed on saanud pärnakaks väljapressimise käigus: ilmselgelt leidub vastsete linlaste seas omajagu neid, kes ei taha maksta bussiga sõitmise eest Eesti kõrgeimat piletihinda.