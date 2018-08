Piirivalve binokkel: Weekendi ajal on merel rahulik

“Weekendiga on siuke lugu. Paljud inimese tulevad jahtidega, suurte kaatritega, paatidega. Probleem et tulevad ja tunnevad vahel liiga vabalt,” selgitas Janek Pinta.

Piirivalvurid kontrollivad, et paadid oleksid registreeritud, et ohutusvarustus oleks olemas, kui palju inimesi on peal ja inimeste joobeastet. “Jälgime liiklust pimedas. Kipuvad üksteisele otsa sõitma,” selgitas Luht.

Kohe tehakse muuli kõrvalt ka esimene reid. Kaks noormeest naudivad väikepaadiga merebriisi. Rikkumisi neilt ei leita ja lastakse noormehed edasi. Korra turvatakse ka tuukreid, et üksi paat üle ei sõidaks. Varsti jõuabki kaater muulist mööda ja vaikselt kursis on näha, kuidas rannas läheb festival käima. Pidevalt tiirutavad helikopterid, et tuua artiste. Pinta annab binokli mulle, et ma vaataks, kas Guetta tuleb. Mulle paistab, et Anne Veski. Arutame piirivalvuritega, et mida Anne siin teeb. Binokliga näeb naisteranda ka, aga sinna ma ei vaata.

Üsna ranna juures on pidevalt valves ka piirivalve paat “Valve”. Nimi sobib paadile nagu õlitatult. Pidevalt liiguvad sealt välja operatiivkaatrid, et kontrollida väikepaate. Siiamaani mõned väikesed rikkumised on olnud, aga piirivalvurid on tähelepanu neile juhtinud ja lasknud inimestel minna. Näiteks oli aegunud pürotehnika. Valve on valves – issand kui hästi see kõlab – kella 22ni õhtul ja siis tulevad juhtivpiirivalvur Pinta meeskonnaga, et öösel turvata.Eile oli merel rahulik. “Kõik pidasid ennast korralikult üleval,” sõnas Luht.Varsti märkame soome lipuga kaatrit. Noored chillivad ja joovad šampust. Tõmbame paadiga lähedale ja selgub, et nad on head inimesed. Veel tähtsam: rikkumisi pole. Veel-veel tähtsam: nad pakuvad ajakirjanikele šampust. Veel-veel-veel tähtsam: piirivalvurid lubavad mul seda nautida. Varsti tõmbab Ernnuste paadile siukse kiiruse ülesse. Rappub ja viskab ja tunne oleks nagu kihutaks James Bondidega. Kui kogemata piirivalvuri müts välja lendab, lähme ikka järgi.