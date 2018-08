Õuna mekk ja vitamiinirikkus sõltuvad kasvukohast

See, meie enda kodumaine, igapäevane vili on juba ammust aega kuulunud kõige tervislikumate puuviljade hulka. Küps õun sisaldab ­B1-, B2-, B6-, C- ja E- vitamiini. ­Selles on mitmesuguseid suhkruid nagu glükoosi, fruktoosi ja sahharoosi. Peale selle sisaldab õun arvukalt mineraalaineid: kaltsiumi, magneesiumi, kaaliumi. Ega’s Prantsuse vanasõna asjata ütle: “Üks õun päevas hoiab arsti eemal.”