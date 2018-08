Vallikäärus ilmub välja salapärane kirst

“Lavahirmu ei saa olla, kui su vanemad on näitlejad,” teatab Arabella Anderson elutargalt. Herman Avandi on talle sõber päriseluski.

Herman Avandi ja Arabella Anderson on kaks lustlikku last ja mis kõige tähtsam: nad on sõbrad, kes leiavad ema-isa ja vanaema-vanaisaga pimedal augustiõhtul Pärnu Vallikäärust salapärase kirstu.