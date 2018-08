Video: kuidas toimib Weekend Festivali käeviipesüsteem?

Pärnu Postimees uuris nii külastajatelt kui kauplejatelt, mida nad süsteemist arvavad. Kõik on süsteemiga väga rahul ja leiavad, et ostlemine ja teenindamine on väga mugav ja kiire. Mõni teenindaja aga muretseb, et selle süsteemiga jääb neil jootraha saamata.