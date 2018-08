Kahe silla jooksul algas stardirühmitamine

Need jooksusõbrad, kes panid ennast kirja selle nädala kolmapäevani, jaotatakse stardigruppidesse eelmise aasta tulemuste põhjal. 16. augustist registreerunud paigutatakse stardinimekirja lõppu. Rühmade moodustamisel jälgitakse mulluse protokolli esimest 1000 kohta.

„Kui varasem koht oli kaugemal kui 1000, saab osaleja esimese vaba stardinumbri alates grupist 1001 ja edasi,” selgitas kahe silla jooksu sekretariaadi juht Kadri Riitsaar.

Sekretariaadijuhi sõnutsi on korraldajate poole pöördunud nii mõnigi murelik huviline, kelle vorm lubaks neil oma hinnangul isiklikku tippmarki, ent kes pelgavad, et aeglane algus rahvamassist startides röövib šansid.

„Võin need jooksusõbrad maha rahustada, sest arvestades meie ringi lauget profiili ja kiirust ja sedagi, et võtame bruto- ehk täisaja kõrval netoaja, on tagumistestki gruppidest võimalik saada hea aeg,” seletas Riitsaar. „Netoaeg tähendab, et kell läheb käima hetkest, mil osaleja jõuab stardijooneni, ja sulgub pärast finišijoone ületamist. Seega, stardinumber tagumises grupis ei sega isikliku rekordi jooksmist.”

Sekretariaadijuhi jutu järgi on tänavu hea uudis seegi, et distantsi pikk pudelikael stardi alguses sillalt maha pöörates pole enam nii kitsas. Nimelt on Pärnu linn üle kilomeetrise lõigu ajakohaseks ja pilkupüüdvaks linnakeskkonnaks rekonstrueerinud ja laiendanud rada pea poole võrra. Selle tarbeks tuli esmalt rajada kapitaalne kaldakindlustus.

„Kuna osalejaid on mitu tuhat, läheb alguses pisut aega ikka, et soovitud tempos liikuma saada, aga see aeg lüheneb oluliselt,” arvas Riitsaar. „See on suur edasiminek ja peaks kõiki rõõmustama.”