Weekendi kuum lõpp, peavärav on viimaseks päevaks avatud

Väravad on valla. Festivali viimane päev võib alata!

Weekendi kolmas päev on ametlikult alanud. Festivaliväravad on avatud ja kõige entusiastlikumad külalised suunduvad juba peoalale. Päike soojendab täna veel rohkem kui eelmistel päevadel, see omakorda tõstab piduliste tuju ja kindlustab suviselt meeldiva festivaliatmosfääri.