PJK võitis lähimat jälitajat suurelt

Pärnu jalgpalliklubi naiskonnal on 15 mängust tabelis 39 punkti. Liiga liider on 45 punktiga FC Flora. FC Levadial on kolmandana 30 punkti, Tallinna Kalev on 18 punktiga neljas. Meistrivõistluste viimase kuues voorus mängivad liigatabeli neli esimest ja neli viimast omavahel kaks ringi.