Galerii: Vaprus tekitas Levadiale peavalu, kuid tiitlinõudleja võttis lõpuks oma

Pärnakate plaan oma värava ümbrus lukku keerata töötas peaaegu tunni jagu. Oma platsipoole tihedalt mehitanud pärnakad lubasid Levadia enda karistusala ümber keerutada ja tsenderdusi kasti saata, kuid surmkindlat skoorimisvõimalust külalistel ei tekkinud.

Levadia mängijad ja treeneripink muutus selliste sündmuste käigu üle juba närviliseks ning valjuhäälseid arvamusi ja kommentaare sadas nii omakeskis, vastaste ja kohtunikugi aadressil.

Pärnu õnn sai otsa 59. minutil, kui ühel harval kontrarünnakul vastaste karistusala lähistel pall kaotati. Levadia nõelas teravalt vastu, harutades pärnakate kaitse lahti ja tagumise posti juurde jõudnud Markus Jürgensonil oli lapsemäng vasakult äärelt tulnud tsenderdus võrku koksata.

Mängu saatuse otsustas 74. minutil Levadia ründaja Roman Debelko, kel õnnestus karistusala keskelt meestesummast pall Vapruse väravasse sokutada.

Mängujoonist ründavamaks muutnud pärnakad sündmuste käiku enam pööret tuua ei suutnud ja kogenud vastane sai mängu lõpuhetkedel veel kahe värava ja 4:0 võidu üle rõõmustada.

Pärnu Vapruse peatreener Indrek Zelinski ütles, et mängu eel seatud eesmärk madalalt kaitsta ja vastastelt tegutsemisruum ära võtta, töötas hästi. „Mängijate ülesanne oli vastaseid värava lähedale mitte lasta ja sellega said nad väga hästi hakkama. Ohtu tekitasid vaid tsenderdused, mis on alati fifty-fity olukorrad,” seletas ta.

Treeneri sõnutsi on meeksonna kaitsemäng hooaja jooksul kindlamaks läinud ja hea töö eest jagus mängijatele tal kiidusõnu tänagi. „Mängijatele peaks andma kinnitust, et nende töö on hästi tehtud ja kõik toimib, kõige rohkem see, et vastased muutuvad järjest häälekamaks,” lausus Zelinski.

Pärast kaheväravalisse kaotusseisu jäämist muutis Zelinski mänguformatsiooni 5-4-2 pealt 4-4-2le, et rünnakule jõudu juurde saada, kuid tulemust see ei toonud. „Kui oled kahe väravaga taga, siis ei ole vahet, kas kaotad 0:2 või 0:4. Me ei ole veel valmis Levadia suguste meeskondade vastu selle formatsiooniga mängima,” tõdes peatreener. „Viimased kaks väravat tulidki selle pealt. Olime liiga haavatud ja haavatavad.”

Pärnu meeksonna järgmine mäng on järgmisel laupäeval Nõmme Kaljuga.